МИД Латвии о скандале вокруг телеканала Дождь: У нас свобода слова, но все обязаны соблюдать законы 9 декабря, 13:57 Эдгар Ринкевич (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя аннулирование лицензии телеканала Дождь, заявил, что все должны соблюдать законы.

Об этом сообщает Baltijas Balss.

По его словам, Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, что подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе.

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Однако министр добавил, что в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии.

6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание Дождя, сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.

Решение прекратить трансляцию российского телеканала также приняла Литва.

Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

В Украине вещание телеканала было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.