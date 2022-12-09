МИД Латвии о скандале вокруг телеканала Дождь: У нас свобода слова, но все обязаны соблюдать законы
Эдгар Ринкевич (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя аннулирование лицензии телеканала Дождь, заявил, что все должны соблюдать законы.
Об этом сообщает Baltijas Balss.
По его словам, Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, что подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе.
Однако министр добавил, что в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии.
6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание Дождя, сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.
Решение прекратить трансляцию российского телеканала также приняла Литва.
Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.
Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.
В Украине вещание телеканала было запрещено еще в 2017 году.
Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.
В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.
В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.