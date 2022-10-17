В МИД Италии призвали своих граждан покинуть Украину после очередных атак России 17 октября, 19:36 Последствия российского удара по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Гражданам Италии рекомендуют отказаться от поездок в Украину и покинуть страну на фоне новых ударов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Италии.

«17 октября в Киеве и других городах страны произошли новые теракты. Категорически не рекомендуется совершать поездки в Украину в любом качестве. Соотечественникам, все еще находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства для выезда из страны в период, когда не действует комендантский час», — отмечают в ведомстве.

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При этом в МИД добавляют, что рекомендация также касается и тех граждан Италии, которые находятся на юге или востоке Украины, поскольку там сейчас активизировались боевые действия.

«В любом случае рекомендуется крайняя осторожность», — подчеркивают в министерстве.

С утра 17 октября страна-террорист Россия начала наносить удары по Шевченковскому району Киева. В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

Инфографика: НВ

После первой атаки возник пожар в нежилом здании, было повреждено несколько жилых домов. После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе ударили по жилому дому, произошел взрыв.

По состоянию на 15:55 известно о четырех погибших под завалами дома среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг, По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.