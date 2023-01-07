Российские заявления о «перемирии» никого не обманут — МИД Франции 7 января, 00:35 В МИД напомнили о российских ракетных обстрелах в канун праздников (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В МИД Франции заявили, что Россия и кремлевский диктатор Владимир Путин не смогут никого обмануть своими заявлениями о «перемирии» на Рождество.

Французские дипломаты подчеркнули, что только полный вывод российских войск может стать первым шагом для начала мира.

"Франция напоминает о своем глубоком убеждении, что справедливый и длительный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей украинской территории. Это единственный способ покончить с трудностями, с которыми уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, который мужественно борется за свою свободу и независимость от российского агрессора», — заявили в МИД.

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В МИДе отметили, что Россия «не соблюдает никаких правил войны», что демонстрирует с 24 февраля.

«Это еще одно доказательство цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не желает мира и что она мало учитывает соблюдение своих международных обязательств, в том числе вытекающих из устава Организации Объединенных Наций», – заявили дипломаты.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.