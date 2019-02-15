В метро Парижа неизвестный плеснул кислотой в пассажира: пострадавший в тяжелом состоянии Сегодня, 10:31 159 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Нападавшему удалось скрыться ЕРА

В метро Парижа неизвестный совершил нападение с кислотой на одного из пассажиров.

Как сообщает газета Parisien, инцидент произошел на первой линии парижского метрополитена между станциями Бастилия и Лионский вокзал. Между двумя мужчинами возникла перепалка.



Пострадавший находится в тяжелом состоянии: он получил ожоги лица и рук. Нападавшему удалось скрыться. Сейчас полиция проводит операцию по его задержанию.

Кислоту отправили на анализ.

Издание отмечает, что 13 февраля два пассажира парижского метро также получили ожоги из-за серной кислоты, пролитой на сиденье в вагоне поезда. Полиция выясняет, была ли кислота пролита случайно или намеренно.