09 октября 2018, вторник

В метро Парижа мужчина с ножом напал на двоих полицейских

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Инцидент произошел на станции Barbes - Rochechouart на второй линии парижского метро

Инцидент произошел на станции Barbes - Rochechouart на второй линии парижского метро

В Париже мужчина с ножом набросился на двоих полицейских на станции метро Barbes, сообщает Europe 1.

"Полицейский слегка ранен. Нападающий был помещен под стражу", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, перед нападением мужчина просил сигареты у пассажиров метро, а когда увидел полицейских, набросился на них с ножом. 

В полиции сообщили, что 35-летний нападавший уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков, нелегальное ношение оружия и насилие.

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