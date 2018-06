В метро Лондона произошел взрыв: пятеро раненых

В результате взрыва на станции метро на севере Лондона пострадали пять человек, передает The Guardian.

Как отмечается, трое получили незначительные травмы, им была оказана помощь на месте. Двух человек госпитализировали.

По данным полиции, причиной "незначительного взрыва" могло быть короткое замыкание батареи. Станцию метро закрыли и оцепили полицейским кордоном. Власти города призвали жителей не посещать указанный район.

Interesting start to the night shift with the #southgate explosion.

Three people treated at the scene.

Multiple resources from @BTPNetworkResp @LondonFire @BTP @metpoliceuk @Ldn_Ambulance #jointworking #999family pic.twitter.com/OCnl60ONA8