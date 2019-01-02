В Мексике застрелили мэра города менее чем через два часа после вступления в должность Сегодня, 06:47 40 Цей матеріал також доступний українською По дороге в мэрию главу муниципалитета и его сопровождающих обстреляли

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.

Об этом сообщает El comercio со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Как отмечается, Апарисио был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

По предварительным данным, по дороге в мэрию главу муниципалитета и его сопровождающих обстреляли. В результате стрельбы пострадали еще четыре человека.

По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.

Фото: ЕРА

Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат выразил соболезнования семье убитого и жителям города и потребовал у генеральной прокуратуры провести тщательное расследование произошедшего.