В Мексике застрелили мэра города менее чем через два часа после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Об этом сообщает El comercio со ссылкой на генеральную прокуратуру.
Как отмечается, Апарисио был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
По предварительным данным, по дороге в мэрию главу муниципалитета и его сопровождающих обстреляли. В результате стрельбы пострадали еще четыре человека.
По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.
Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат выразил соболезнования семье убитого и жителям города и потребовал у генеральной прокуратуры провести тщательное расследование произошедшего.