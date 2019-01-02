Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля

В Мексике застрелили мэра города менее чем через два часа после вступления в должность

Сегодня, 06:47
40
Цей матеріал також доступний українською

По дороге в мэрию главу муниципалитета и его сопровождающих обстреляли

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.

Об этом сообщает El comercio со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Как отмечается, Апарисио был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

По предварительным данным, по дороге в мэрию главу муниципалитета и его сопровождающих обстреляли. В результате стрельбы пострадали еще четыре человека.

По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.

Фото: ЕРА

 

Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат выразил соболезнования семье убитого и жителям города и потребовал у генеральной прокуратуры провести тщательное расследование произошедшего. 

Теги:   Мэр Убийство Мексика

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Научпоп

Вчера, 12:00

article_img
Квантовый компас. Британские ученые нашли способ попрощаться с GPS
Игры

Вчера, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

31 декабря 2018, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться