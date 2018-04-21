В Мексике запретили Барби в образе Фриды Кало

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Барби, стилизированная под Фриду Кало
Mattel

Барби, стилизированная под Фриду Кало

Суд удовлетворил иск дальних родственников Фриды Кало, запретив продажи куклы Барби в образе художницы в Мексике, сообщает BBC.

Компания Mattel выпустила эту куклу в серии Вдохновляющие женщины. Барби из этой серии стилизированы под известных личностей, таких как авиатор Амелия Эрхарт и математик NASA Кэтрин Джонсон.

Однако родственники Кало заявили, что владеют эксклюзивными правами на ее образ.

Мара Ромео, внучатая племянница Фриды Кало, отметила, что у куклы слишком худощавая комплекция, слишком светлые глаза и кожа, а также отсуствует знаменитая монобровь. Также она считает, что одежда Барби-Фриды недостаточно мексиканская.

Художница Фрида Кало, жившая в 1907-1954 годах, была коммунисткой и ломала гендерные нормы своего времени, в частности, носила брюки и имела романтические отношения с женщинами.

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