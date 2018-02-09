В Мексике задержали главаря одного из самых жестоких наркокартелей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Мексике задержали главаря наркокартеля Лос-Сетас
Фото: El Heraldo de México

В Мексике задержали главаря наркокартеля Лос-Сетас

В Мексике задержали предполагаемого лидера наркокартеля Лос-Сетас Хосе Мария Гисара Валенсия, за "голову" которого власти США объявили вознаграждение в размере $5 млн.

По информации AP, власти Мексики объявили о задержании преступника Хосе Мария с двойным, американо-мексиканским, гражданством. Однако источник подтвердил, что им является известный наркобарон Гисар Валенсия.

Комиссар национальной безопасности Мексики Ренато Салес сообщил, что Хосе Мария был задержан 8 февраля в фешенебельном районе Мехико.

Власти США предложили награду в размере $5 млн за помощь в поимке лидера наркокартеля. Его считают ответственным за ввоз "тысяч килограммов кокаина и метамфетамина" на территорию США.

Хосе Мария Гисар Валенсия также известный как Z43. Он возглавляет один из крупнейших наркокартелей в Мексике Лос-Сетас.

Это одна из наиболее жестоких преступных группировок Мексики. Согласно неофициальной статистике, в плену Лос-Сетас содержатся более тысячи человек, среди них местные чиновники и туристы.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове