В Мексике задержали главаря одного из самых жестоких наркокартелей

В Мексике задержали предполагаемого лидера наркокартеля Лос-Сетас Хосе Мария Гисара Валенсия, за "голову" которого власти США объявили вознаграждение в размере $5 млн.

По информации AP, власти Мексики объявили о задержании преступника Хосе Мария с двойным, американо-мексиканским, гражданством. Однако источник подтвердил, что им является известный наркобарон Гисар Валенсия.

Комиссар национальной безопасности Мексики Ренато Салес сообщил, что Хосе Мария был задержан 8 февраля в фешенебельном районе Мехико.

Власти США предложили награду в размере $5 млн за помощь в поимке лидера наркокартеля. Его считают ответственным за ввоз "тысяч килограммов кокаина и метамфетамина" на территорию США.

Хосе Мария Гисар Валенсия также известный как Z43. Он возглавляет один из крупнейших наркокартелей в Мексике Лос-Сетас.

Это одна из наиболее жестоких преступных группировок Мексики. Согласно неофициальной статистике, в плену Лос-Сетас содержатся более тысячи человек, среди них местные чиновники и туристы.