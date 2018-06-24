В Мексике во время просмотра ЧМ-2018 застрелили шестерых болельщиков

В городе Сьюдад-Хуарес (Мексика) во время просмотра матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу убили шестерых человек.

Об этом сообщает El Universal.

Как сообщает издание, семеро местных жителей собрались для просмотра матча в гараже частного дома, куда для этой цели принесли столы, стулья и телевизор. После того, как они начали просмотр, в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли на месте, еще один получил ранение.

Позже в тот же день в городской парикмахерской были застрелены еще пять человек.

Ранее сообщалось, что Мексика второй раз победила на ЧМ-2018.