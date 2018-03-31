В курортном городе Мексики во время пасхального шествия произошла стрельба, есть погибшие

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Стрельба произошла во время погони полицейских за обокравшими автомобиль вооруженными преступниками
Иллюстративное фото

Стрельба произошла во время погони полицейских за обокравшими автомобиль вооруженными преступниками

В Страстную пятницу в мексиканском курортном городе Акапулько во время пасхального шествия произошла стрельба, два человека погибли.

Об этом сообщает Reuters.

Стрельба произошла во время погони полицейских за обокравшими автомобиль вооруженными преступниками. Оба преступника погибли: один от ранений в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа.

Никто из людей, участвовавших в шествии, не пострадал.

Как известно, Акапулько является одним из самых небезопасных городов Мексики, за последние годы уровень смертности в городе заметно возрос.

Ранее сообщалось, что в Мексике на пароме с туристами прогремел взрыв, 25 человек пострадали.

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