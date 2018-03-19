В Мексике в результате ДТП пострадали 11 туристов из Франции

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением микроавтобусом

По меньшей мере 11 французских туристов пострадали в результате ДТП в Мексике, сообщает El Universal со ссылкой на министерство туризма штата Кинтана-Роо.

Как отмечается, туристический микроавтобус, в котором находились 18 человек из Франции, перевернулся на трассе рядом с Канкуном. Пострадали 11 человек, их госпитализировали.

Иностранцы возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Юкатан и Чьяпас. По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением микроавтобусом.

Напомним, во Львовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие.