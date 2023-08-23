ДТП в Мексике: погибли 16 человек, 36 — получили ранения 23 августа, 06:29 Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом (Фото:REUTERS/Jose de Jesus Cortes REFILE)

В Мексике, на шоссе Куакнопалан-Оахака, произошло масштабное ДТП — столкнулись автобус и грузовик. В результате происшествия погибли 16 человек, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.



Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом у границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении местной прокуратуры.

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Фото: REUTERS/Jose de Jesus Cortes REFILE

В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.