ДТП в Мексике: погибли 16 человек, 36 — получили ранения
Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом (Фото:REUTERS/Jose de Jesus Cortes REFILE)
В Мексике, на шоссе Куакнопалан-Оахака, произошло масштабное ДТП — столкнулись автобус и грузовик. В результате происшествия погибли 16 человек, еще 36 получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом у границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении местной прокуратуры.
В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.
Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.