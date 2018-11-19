В Мексике умер известный наркобарон Эктор Бельтран Лейва

В госпитале мексиканского города Толука умер известный наркобарон Эктор Бельтран Лейва.

Причиной смерти стал инфаркт, передает Business Standart.

Бельтран Лейва - один из крупнейших наркокартелей в Мексике. Картель Бельтран Лейва ответственен за транзит и оптовую торговлю кокаина, производство и оптовую торговлю марихуаной и героином, управляет многочисленными транзитными коридорами торговли наркотиками, и участвует в контрабанде людьми, отмывании денег, вымогательстве, похищении, убийствах и контрабанде оружия.

Эктор возглавил преступную организацию после смерти своего брата 16 декабря 2009 года.

Был арестован в 2014 году. В 2016 году его должны были передать США, однако данное решение было отменено.