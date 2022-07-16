В Мексике разбился военный вертолет: 14 человек погибли 16 июля, 04:30 Вертолет Black Hawk (Фото:en.wikipedia.org)

В пятницу, 15 июля, мексиканский военный вертолет Black Hawk потерпел крушение. В результате катастрофы 14 человек погибли и еще один человек получил ранения.

Об этом сообщили ВМС Мексики, пишет Reuters.



Авиакатастрофа произошла в северном штате Синалоа. Причины крушения расследуются, но пока нет информации о том, что инцидент был связан с арестом наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро в другой части Синалоа в пятницу, говорится в заявлении ВМС.

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