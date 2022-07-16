В Мексике разбился военный вертолет: 14 человек погибли

16 июля, 04:30
Вертолет Black Hawk (Фото:en.wikipedia.org)

Вертолет Black Hawk (Фото:en.wikipedia.org)

В пятницу, 15 июля, мексиканский военный вертолет Black Hawk потерпел крушение. В результате катастрофы 14 человек погибли и еще один человек получил ранения.

Об этом сообщили ВМС Мексики, пишет Reuters.

Авиакатастрофа произошла в северном штате Синалоа. Причины крушения расследуются, но пока нет информации о том, что инцидент был связан с арестом наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро в другой части Синалоа в пятницу, говорится в заявлении ВМС.

Видео дня
Читайте также:
В Румынии разбился ударный американский дрон
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вертолет Мексика Авиакатастрофа

Эксклюзивы НВ

Оксана Соколова: «Все фрукты содержат сахар, и в некоторых его содержание выше, чем в других» (Фото:Artanika/Depositphotos)
Сладко и полезно. Как правильно есть ягоды и фрукты
Оксана Соколова
Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

15 июля, 16:11
Мнения
Пол Бейн: «Мы ожидали, что все станут выбирать максимальный выигрыш, но это оказалось не так» (Фото:alexkalina/Depositphotos)
Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья
Пол Бейн
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X