В Мексике разбился вертолет с министром и губернатором, которые осматривали последствия землетрясения

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Мексика пережила мощное землетрясение

Мексика пережила мощное землетрясение

В Мексике потерпел крушение вертолет с министром внутренних дел страны и губернатором штата Оахака.

Как сообщает Reuters, вертолет с чиновниками осматривал пострадавшие от землетрясения зоны.

Он упал с высоты 30 метров. Погибли два человека.

Министр и губернатор выжили, однако их состояние неизвестно.

Напомним, на юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. После него в стране зафиксировали 194 афтершока.

В результате мощного землетрясения без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий

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