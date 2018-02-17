В Мексике разбился вертолет с министром и губернатором, которые осматривали последствия землетрясения

В Мексике потерпел крушение вертолет с министром внутренних дел страны и губернатором штата Оахака.
Как сообщает Reuters, вертолет с чиновниками осматривал пострадавшие от землетрясения зоны.
Он упал с высоты 30 метров. Погибли два человека.
Министр и губернатор выжили, однако их состояние неизвестно.
Напомним, на юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. После него в стране зафиксировали 194 афтершока.
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