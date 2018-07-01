01 июля 2018, воскресенье

В Мексике проходят выборы президента и парламента: фаворита сравнивают с Трампом и Уго Чавесом

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Выборы президента в Мексике проходят в один тур

Выборы президента в Мексике проходят в один тур

В Мексике проходят выборы президента, 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. На выборах президента фаворитом выступает левый кандидат по прозвищу Амло. Так мексиканцы называют 64-летнего бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Об этом сообщает BBC.

Амло уже дважды безуспешно баллотировался в президенты. Его часто сравнивают с Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что он может уничтожить молодую мексиканскую демократию.

При этом Амло обещает "привести в чувство" американского президента, обещавшего отгородиться стеной от мексиканских иммигрантов.

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Президент в Мексике может занимать должность только один шестилетний срок, поэтому нынешний президент Энрике Пенья Ньето не баллотируется.

На нынешних всеобщих выборах Обрадор представляет коалицию с громким названием "Вместе мы сотворим историю" (Juntos Haremos Historia­). В это объединение мексиканских левых вошли Партия труда, партия Социальная встреча и собственная левая политсила Обрадора Морена (Движение национального возрождения).

Шансы Обрадора занять президентский пост как никогда высоки: его рейтинг растет от месяца к месяцу. Согласно последнему опросу, обнародованному в мае, за политика готовы проголосовать 38% мексиканцев, а его отрыв от ближайшего конкурента составляет 14%. Еще полгода назад эти цифры составляли соответственно 31% (голосов в поддержку) и 11% (отрыв от ближайшего оппонента).

Возглавляемая Обрадором партия Морена также может рассчитывать на первое место на парламентских выборах - и в верхнюю, и в нижнюю палаты парламента ее готовы поддержать 25% мексиканцев.

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