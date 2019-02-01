В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6 Сегодня, 19:00 645 Цей матеріал також доступний українською скрин earthquake.usgs.gov Землетрясение обрушилось на юг Мексики скрин earthquake.usgs.gov

В пятницу, 1 февраля, на юге Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

Очаг подземных толчков залегал возле побережья Тихого океана на глубине 67,9 км в 14 км от Пуэрто-Мадеро.

Толчки, вызванные землетрясением, спровоцировали раскачивание высоток в Мехико за сотни километров от эпицентра землетрясения. В связи с этим эвакуировали офисы на центральном бульваре столицы.

Сообщений о пострадавших и разрушений пока нет.