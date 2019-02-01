В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6
Сегодня, 19:00
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В пятницу, 1 февраля, на юге Мексики произошло
сильное землетрясение магнитудой 6,6.
Об этом сообщили в Геологической службе США.
Очаг подземных толчков залегал возле побережья
Тихого океана на глубине 67,9 км в 14 км от Пуэрто-Мадеро.
Толчки, вызванные землетрясением, спровоцировали
раскачивание высоток в Мехико за сотни километров от эпицентра землетрясения. В
связи с этим эвакуировали офисы на центральном бульваре столицы.
Сообщений о пострадавших и разрушений пока
нет.