23 октября 2018, вторник

В Мексике произошел взрыв на алкогольной фабрике, эвакуированы две тысячи человек

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Из-за взрыва эвакуированы две тысячи человек
Фото: Fausto Lugo ‏via Twitter

Из-за взрыва эвакуированы две тысячи человек

В Мексике на алкогольной фабрике на северо-западе Мехико произошел взрыв, по предварительный данным в результате один человек получил ожоги, сообщил представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, передает El Universal.

Из-за взрыва эвакуированы две тысячи человек.

Согласно информации СМИ, на фабрике взорвался бак с алкоголем, причины произошедшего власти пока не сообщают.

По некоторым данным, на фабрике произошло два взрыва, перекрыто движение по близлежащей улице.

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