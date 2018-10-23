В Мексике произошел взрыв на алкогольной фабрике, эвакуированы две тысячи человек

Из-за взрыва эвакуированы две тысячи человек

В Мексике на алкогольной фабрике на северо-западе Мехико произошел взрыв, по предварительный данным в результате один человек получил ожоги, сообщил представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, передает El Universal.

Из-за взрыва эвакуированы две тысячи человек.

Согласно информации СМИ, на фабрике взорвался бак с алкоголем, причины произошедшего власти пока не сообщают.

Controlado el incendio de fábrica de alcohol por Bomberos, se tiene una persona lesionado, 2000 personas evacuadas @SPCCDMX pic.twitter.com/Se18Ud3ArA — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 22 октября 2018 г.

Hace unos momentos se registró una Explosión en el Incendio de Fábrica de Alcohol en calle Naranjo num 428 pic.twitter.com/RyRsgWi0To — hermes (@vialhermes) 22 октября 2018 г.

По некоторым данным, на фабрике произошло два взрыва, перекрыто движение по близлежащей улице.