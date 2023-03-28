В Мексике произошел пожар в центре для мигрантов возле границы с США: как минимум 39 погибших, десятки раненых — фото 28 марта, 14:03 Мексиканские власти и пожарные выводят раненых мигрантов из здания Национального института миграции во время пожара (Фото:REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес произошел пожар в Национальном институте миграции во вторник, 28 марта. Погибли как минимум 39 человек, ранены — 29.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление представителя института.

Город Сьюдад-Хуарес расположен возле границы с США и является популярным пропускным пунктом для мигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты. Как пишет CNN, пожар произошел после того, как в центр забрали с улиц города около 71 мигранта. О причинах возгорания не сообщают. На место инцидента прибыли врачи, пожарные и фургоны из морга.

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По данным СМИ, Генеральная прокуратура Мексики начала расследование, на месте инцидента работают правоохранители.

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez