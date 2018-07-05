В Мексике при взрывах на производстве фейерверков погибли 17 человек

В четверг, 5 июля, в Мексике в городе Тультепек на севере от Мехико два взрыва на производстве фейерверков унесли жизни по меньшей мере 17 человек, еще больше 30 получили ранения.
Как сообщает AP, среди погибших – четверо пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.
Многие жители Тультепека занимаются производством и продажей самодельных фейерверков, поэтому взрывы в городе стали обычным явлением.
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Самый смертоносный взрыв в Тультепеке произошел в 2016 году. В результате взрыва на рынке фейерверков Сан-Паблито в муниципалитете Тультепек погибли несколько десятков человек.
Momento de las dos #explosiones en #Tultepec que deja varias personas sin vida y lesionados. #AlMomento pic.twitter.com/TdLQlCesTS— Ramkar Cruz (@RamkarC) 5 июля 2018 г.
Adivinen (otra vez), qué pasó en Tultepec...— CIUDAD (@reformaciudad) 5 июля 2018 г.
Sí, una nueva explosión en La Saucera dejó heridos esta mañana
????https://t.co/QgA2FYtOsm pic.twitter.com/b0TKvgHiL5
Reportan explosión en polvorín en #Tultepec, #Edomex https://t.co/stYfRSx4d2 pic.twitter.com/4JKqFSxxZt— Milenio.com (@Milenio) 5 июля 2018 г.
Vista aérea de la explosión en #Tultepec, que hasta el momento deja como saldo 19 muertos y 40 heridos. pic.twitter.com/xFSgGE8zfC— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 5 июля 2018 г.
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