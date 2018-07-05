В Мексике при взрывах на производстве фейерверков погибли 17 человек

В четверг, 5 июля, в Мексике в городе Тультепек на севере от Мехико два взрыва на производстве фейерверков унесли жизни по меньшей мере 17 человек, еще больше 30 получили ранения.

Как сообщает AP, среди погибших – четверо пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.

Многие жители Тультепека занимаются производством и продажей самодельных фейерверков, поэтому взрывы в городе стали обычным явлением.

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Самый смертоносный взрыв в Тультепеке произошел в 2016 году. В результате взрыва на рынке фейерверков Сан-Паблито в муниципалитете Тультепек погибли несколько десятков человек.

Adivinen (otra vez), qué pasó en Tultepec...



Sí, una nueva explosión en La Saucera dejó heridos esta mañana



????https://t.co/QgA2FYtOsm pic.twitter.com/b0TKvgHiL5 5 июля 2018 г.