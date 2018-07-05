05 июля 2018, четверг

В Мексике при взрывах на производстве фейерверков погибли 17 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрывы на производстве фейерверков убили 17 человек
Фото: Joaquín López-Dóriga via Twitter

Взрывы на производстве фейерверков убили 17 человек

В четверг, 5 июля, в Мексике в городе Тультепек на севере от Мехико два взрыва на производстве фейерверков унесли жизни по меньшей мере 17 человек, еще больше 30 получили ранения.

Как сообщает AP, среди погибших – четверо пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.

Многие жители Тультепека занимаются производством и продажей самодельных фейерверков, поэтому взрывы в городе стали обычным явлением.

Смотрите также

Самый смертоносный взрыв в Тультепеке произошел в 2016 году. В результате взрыва на рынке фейерверков Сан-Паблито в муниципалитете Тультепек погибли несколько десятков человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове