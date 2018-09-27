28 сентября 2018, пятница

В Мексике почти 30 пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

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По данным Офиса гражданской авиации, турбулентность была

По данным Офиса гражданской авиации, турбулентность была "умеренной"

В Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолета авиакомпании Volaris в зону турбулентности на внутреннем рейсе, передает KTLA.

Согласно сообщению, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану. Судно попало в зону турбулентности примерно на полпути. 

По данным Офиса гражданской авиации, турбулентность была "умеренной". 

После приземления в аэропорту назначения были госпитализированы 12 человек, среди которых четыре члена экипажа. Остальные были осмотрены медиками на месте.

Местные СМИ опубликовали в соцсетях видео из салона самолета, снятое одним из пассажиров сразу после инцидента.

 

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