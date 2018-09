В Мексике почти 30 пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолета авиакомпании Volaris в зону турбулентности на внутреннем рейсе, передает KTLA.

Согласно сообщению, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану. Судно попало в зону турбулентности примерно на полпути.

По данным Офиса гражданской авиации, турбулентность была "умеренной".

После приземления в аэропорту назначения были госпитализированы 12 человек, среди которых четыре члена экипажа. Остальные были осмотрены медиками на месте.

Местные СМИ опубликовали в соцсетях видео из салона самолета, снятое одним из пассажиров сразу после инцидента.

Flight #Y4423 of @viajaVolaris suffered from severe turbulence while cruising in clear air over Sinaloa state. Over a dozen crew & passengers were injured & met by 1st-responders at Tijuana Int'l TIJ. Flight departed Guadalajara Int'l GDL Wed afternoon. Plane was also damaged. pic.twitter.com/vcDkBUTUQ6