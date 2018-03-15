В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 раненых

В среду, 14 марта, в мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус, не менее 12 детей получили ранения, сообщает Excelsior.
Как уточняется, на момент аварии в автобусе находились 46 людей, среди них школьники, их родители и учителя. По данным полиции, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся.
Пострадавшие школьники отправлены в больницы.
Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск.
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