В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 раненых

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Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск
Фото: excelsior.com.mx

Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск

В среду, 14 марта, в мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус, не менее 12 детей получили ранения, сообщает Excelsior.

Как уточняется, на момент аварии в автобусе находились 46 людей, среди них школьники, их родители и учителя. По данным полиции, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся.

Пострадавшие школьники отправлены в больницы.

Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

Напомним, в Днепре грабители устроили смертельное ДТП.

 

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