12 октября 2018, пятница

В Мексике обрушилось здание строящегося торгового центра, есть погибшие

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Поисково-спасательные работы продолжаются
Фото: Milenio.com via Twitter

Поисково-спасательные работы продолжаются

В городе Монтеррей на севере Мексики обрушилось здание строящегося торгового центра, в результате погибли по меньшей мере семь человек, еще более десяти считаются пропавшими без вести, передает The Washington Post со ссылкой на офицера гражданской обороны.

Как сообщается, экстренным службам удалось спасти двоих рабочих, находившихся внутри.

Поисково-спасательные работы продолжаются, всего на объекте могли находиться до 25 человек.

О причинах трагедии пока не сообщается.

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