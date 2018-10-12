В Мексике обрушилось здание строящегося торгового центра, есть погибшие

В городе Монтеррей на севере Мексики обрушилось здание строящегося торгового центра, в результате погибли по меньшей мере семь человек, еще более десяти считаются пропавшими без вести, передает The Washington Post со ссылкой на офицера гражданской обороны.

Как сообщается, экстренным службам удалось спасти двоих рабочих, находившихся внутри.

Derrumbe en Cumbres del Sol deja 3 muertos y 18 heridos https://t.co/qFfWVtqHyG pic.twitter.com/XgBQt0THXN — La Talacha Noreste (@NoresteTalacha) 11 октября 2018 г.

Seguimos colaborando con Protección Civil del Estado en las labores de rescate tras el derrumbe ocurrido en la colonia Cumbres del Sol. pic.twitter.com/KFMrpaHh5A 11 октября 2018 г.

Поисково-спасательные работы продолжаются, всего на объекте могли находиться до 25 человек.

О причинах трагедии пока не сообщается.

Ultima Hora! Cae barda en Col Espacio Cumbres al poniente de #Monterrey VIDEO pic.twitter.com/uPU4IOYpfg 11 октября 2018 г.

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