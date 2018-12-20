В Мексике неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере мигрантов Сегодня, 03:41 20 Цей матеріал також доступний українською Сейчас в лагере Барреталь находятся около 3 тысяч мигрантов Фото: CorrectBae News ‏via Twitter

В мексиканском городе Тихуана на границе с США неизвестные напали на лагерь, в котором жили мигранты из Центральной Америки, передает Televisa.

Злоумышленники распылили на территории центра временного размещения слезоточивый газ. В результате нападения пострадали несколько жителей лагеря, среди них также есть женщины и дети. По данным медиков, их жизням ничего не угрожает

Как отмечается, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Известно, что сейчас в лагере Барреталь находятся около 3 тысяч мигрантов, в основном - выходцев из Гондураса.

Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.