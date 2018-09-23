23 сентября 2018, воскресенье

В Мексике из-за тропических ливней пострадали 170 тысяч человек, есть погибшие

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Ливни затопили ряд населенных пунктов

Ливни затопили ряд населенных пунктов

В Мексике из-за ливней, вызванных тропическим штормом, около 170 тысяч человек получили имущественный ущерб, увеличилось количество погибших. Об этом сообщает MNS.

Отмечается, что чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах Соноры из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов штата Синалоа.

Наибольшее число пострадавших в результате шторма отмечено в муниципалитетах Эрмосильо, Гуаямас, Кахеме, Аламос, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Этчохоа, Уатабампо.

По информации издания, в пятницу, 21 сентября, в Соноре погиб двухлетний мальчик, которого унесло потоком воды. Его тело обнаружили водолазы. 

Ранее сообщалось, что на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния обрушился тропический шторм Лидия, в результате стихии погибли четыре человека в муниципалитете Лос-Кабос. Два человека погибли от удара током на ЛЭП, еще одна женщина и ребенок утонули.

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