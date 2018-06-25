25 июня 2018, понедельник

В мексиканском Окампо после убийства политика задержали всех полицейских - видео

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По некоторым данным, полицейские открыли по федеральным агентам огонь

По некоторым данным, полицейские открыли по федеральным агентам огонь

Около 30 сотрудников полиции мексиканского Окампо задержали по подозрению в связях с преступной организацией, причастной к убийству 64-летнего кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса.

Как сообщает BBC, политик был застрелен 21 июня возле собственного дома.

После этого в город прибыли федеральные агенты, которые должны были задержать местных правоохранителей, однако начальник полиции Оскар Гонсалес Гарсиа не подчинился требованиям и отказался сдаваться.

Более того, по данным El Universal, по представителям федеральных властей был открыт огонь, в результате чего им пришлось отступить.

В итоге правоохранители вернулись на следующий день с подкреплением и арестовали всех полицейских.

Ранее сообщалось, что в Мексике напали на полицейский конвой.

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