В медицинском центре в Калифорнии произошел взрыв: один человек погиб

В медицинском центре американского города Алисо Виехо, штат Калифорния, прогремел взрыва, в результате которого погиб один человек.

Руководитель местного департамента пожарной безопасности Браян Феннеси отметил также, что два человека получили ранения, передает CNN.

Он также сообщил, что полиция выясняет причины взрыва.

"Мы пытаемся понять был ли взрыв случайностью или сработало взрывное устройство", - заявил Феннеси.

Напомним, ранее сообщалось, что на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое жителей города.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.