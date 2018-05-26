26 мая 2018, суббота

В Марселе застрелили двух человек из автомата Калашникова

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Третья стрельба в Марселе за несколько недель
Nicolas Vallauri / La Provence

Третья стрельба в Марселе за несколько недель

Во французском Марселе ночью неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова.

Об этом сообщает La Provence.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба.

Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Издание сообщает, что инцидент имеет все признаки "криминальных разборок".

Это уже третья стрельба в городе за несколько недель.

21 мая в Марселе группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь по культурному центру La Busserine. Один человек получил ранения.

С начала года в перестрелках в Марселе были убиты шесть человек.

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