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В Марселе в результате аварии поезда метро пострадали около 15 человек

Сегодня, 15:09
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Причиной аварии стала поломка системы сцепления

Фото: MarinsPompiers/Twitter

В пятницу, 21 декабря, в метрополитене французского города Марсель произошла авария с одним из поездов.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает портал RTL.

В результате инцидента пострадали от 13 до 15 человек, однако их травмы оцениваются как легкие.

По имеющимся данным, причиной аварии стала неисправность системы сцепления, из-за чего поезд сошел с рельсов.

В связи с происшествием движение поездом было остановлено.

Теги:   Марсель Метро Поезд Франция Авария

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