В Марселе в результате аварии поезда метро пострадали около 15 человек Сегодня, 15:09 38 Цей матеріал також доступний українською Причиной аварии стала поломка системы сцепления Фото: MarinsPompiers/Twitter

В пятницу, 21 декабря, в метрополитене французского города Марсель произошла авария с одним из поездов.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает портал RTL.

В результате инцидента пострадали от 13 до 15 человек, однако их травмы оцениваются как легкие.

[#intervention en cours] Environ 40 #marinspompiers interviennent à l'arrêt de #métro Sainte Marguerite Dromel suite à un arrêt brusque. Aucun blessé grave à déplorer. 13 blessés légers sont évacués. ⚓???? pic.twitter.com/7fvuVRFwE5 — Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) 21 декабря 2018 г.

По имеющимся данным, причиной аварии стала неисправность системы сцепления, из-за чего поезд сошел с рельсов.

В связи с происшествием движение поездом было остановлено.