В Марселе в результате аварии поезда метро пострадали около 15 человек
В пятницу, 21 декабря, в метрополитене французского города Марсель произошла авария с одним из поездов.
Об этом со ссылкой на экстренные службы передает портал RTL.
В результате инцидента пострадали от 13 до 15 человек, однако их травмы оцениваются как легкие.
[#intervention en cours] Environ 40 #marinspompiers interviennent à l'arrêt de #métro Sainte Marguerite Dromel suite à un arrêt brusque. Aucun blessé grave à déplorer. 13 blessés légers sont évacués. ⚓???? pic.twitter.com/7fvuVRFwE5— Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) 21 декабря 2018 г.
По имеющимся данным, причиной аварии стала неисправность системы сцепления, из-за чего поезд сошел с рельсов.
В связи с происшествием движение поездом было остановлено.