В Марселе неизвестные в масках открыли огонь из автоматов

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На месте работает полиция
Фото: Corse-Matin

На месте работает полиция

В понедельник, 21 мая, в Марселе на юге Франции неизвестные в масках открыли огонь из автоматов Калашникова в сторону группы молодых людей, в результате один человек получил ранения.

Об этом сообщает Express со ссылкой на местное издание Corse-Matin.

Согласно сообщению, злоумышленники приехали на трех машинах к культурному пространству La Busserine около пяти часов вечера по местному времени.

Полиция открыла огонь в сторону нападавших, район происшествия оцеплен. В настоящее время неясно, были ли проведены задержания.

Это вторая стрельба в городе за несколько недель. С начала года в перестрелках в Марселе было убито шесть человек.

Напомним, что 1 октября на центральном железнодорожном вокзале Марселя на юге Франции мужчина с ножом напал на прохожего.

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