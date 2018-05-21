В Марселе неизвестные в масках открыли огонь из автоматов

В понедельник, 21 мая, в Марселе на юге Франции неизвестные в масках открыли огонь из автоматов Калашникова в сторону группы молодых людей, в результате один человек получил ранения.

Об этом сообщает Express со ссылкой на местное издание Corse-Matin.

Согласно сообщению, злоумышленники приехали на трех машинах к культурному пространству La Busserine около пяти часов вечера по местному времени.

Полиция открыла огонь в сторону нападавших, район происшествия оцеплен. В настоящее время неясно, были ли проведены задержания.

Это вторая стрельба в городе за несколько недель. С начала года в перестрелках в Марселе было убито шесть человек.

Напомним, что 1 октября на центральном железнодорожном вокзале Марселя на юге Франции мужчина с ножом напал на прохожего.