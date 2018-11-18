В Марселе бездомная облила кислотой посетителей кафе

Вечером в субботу, 17 ноября, во французском городе Марселе бездомная женщина вылила кислоту на посетителей одного из баров.
Об этом передает телеканал France 3.
Женщина облила кислотой людей, который сидели на открытой террасе.
В результате происшествия пострадали не менее шести человек, которых госпитализировали.
По данным полиции, у бездомной женщины имеются проблемы с психикой.
Смотрите также
- В центре Мельбурна мужчина на авто въехал в торговый центр и напал на полицейских: есть погибший и раненые
- В Лондоне неизвестный с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования