В Марселе бездомная облила кислотой посетителей кафе

Происшествие произошло в одном из баров города

Вечером в субботу, 17 ноября, во французском городе Марселе бездомная женщина вылила кислоту на посетителей одного из баров.

Об этом передает телеканал France 3.

Женщина облила кислотой людей, который сидели на открытой террасе.

В результате происшествия пострадали не менее шести человек, которых госпитализировали.

По данным полиции, у бездомной женщины имеются проблемы с психикой.

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