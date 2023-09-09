В Марокко произошло мощное землетрясение, погибли сотни людей 9 сентября, 04:46 Люди собираются на улице в Касабланке после мощного землетрясения в Марокко (Фото:REUTERS/Абдельхак Балхаки)

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Это привело к гибели сотни людей и значительным разрушениям.

Обновлено 05:35

CNN пишет, что в результате землетрясение погибли около 300 человек.

Об этом пишет Reuters.



Мощное землетрясение в горах Высокий Атлас в Марокко повалило здания и заставило людей покинуть свои дома в нескольких городах в пятницу вечером, 8 сентября.

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Жители Марракеша, ближайшего к эпицентру большого города, заявили, что в старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обвалились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, которые лежат на разбитых автомобилях.

Местный чиновник сказал, что большинство смертей были в труднодоступных горных районах. Власти Марокко не обнародовали никаких официальных заявлений о погибших или повреждений.

Новостной канал al-Arabiya сообщил, что из одной семьи погибло пять человек, ссылаясь на неназванные местные источники. Местный новостной сайт Goud.ma сообщил о гибели до 50 человек со ссылкой на неназванных официальных лиц в пострадавшем от землетрясения регионе.

«Земля дрожала примерно 20 секунд. Двери открывались и закрывались сами собой, когда я бросился вниз со второго этажа», — сказал Гамид Афкир, учитель в горной местности к западу от эпицентра вблизи Таруданта, добавив, что были подземные толчки.

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение произошло в районе Игил в Высоком Атласе магнитудой 7,2.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине 18,5 км.

Игил, горный район с небольшими фермерскими деревнями, расположенный примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша. Землетрясение произошло сразу после 23:00 (22:00 по Гринвичу).

Другой житель Марракеша, Брахим Химми, сказал, что видел машины скорой помощи, которые выезжали из старого города, и многие фасады зданий были повреждены. По его словам, люди были напуганы и оставались на улице на случай нового землетрясения.

Люди в Рабате, примерно в 350 км к северу от Игила, и в прибрежном городе Имсуан, примерно в 180 км к западу от него, также покинули свои дома, опасаясь более сильного землетрясения, по словам свидетелей.