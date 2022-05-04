В Мариуполе остались примерно две тысячи военных РФ, остальные двинулись на север — СNN 4 мая, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Мариуполе, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около двух тысяч российских военных, что равно примерно двум БТГ, остаются в Мариуполе, сообщает СNN cо ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

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По его словам, 10 российских БТГ теперь пытаются двинуться на север от Мариуполя и остановились «либо для создания лучших оборонительных позиций, либо для переоборудования и перегруппировки» к югу от города Большая Новоселка.

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Оставшиеся в Мариуполе и его окрестностях силы РФ могут включать в себя некоторых «нероссийских боевиков», в том числе чеченцев, добавил чиновник.

Также чиновник, комментируя российские ракетные удары по железнодорожным станциям, сообщил: не похоже, чтобы россияне были точны в своих целях.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

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