В Манчестере неизвестный совершил наезд на пешеходов, пять человек пострадали

В британском Манчестере в результате наезда на пешеходов пострадали пять человек.
Как сообщили в полиции региона, инцидент произошел в районе Траффорд-парка.
Все пострадавшие были госпитализированы с серьезными ранениями, о характере травм не сообщается.
В полиции предположили, что наезд был совершен на синем BMW 330D. Машину нашли в районе Солфорда.
По подозрению в наезде также был арестован 21-летний мужчина.
Напомним, 24 апреля в Торонто белый фургон на скорости приблизительно 70 км/ч совершил наезд на толпу пешеходов, погибли 10 человек.
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