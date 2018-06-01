01 июня 2018, пятница

В Манчестере неизвестный совершил наезд на пешеходов, пять человек пострадали

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Подозреваемого в наезде задержали через некоторое время после инцидента

Подозреваемого в наезде задержали через некоторое время после инцидента

В британском Манчестере в результате наезда на пешеходов пострадали пять человек.

Как сообщили в полиции региона, инцидент произошел в районе Траффорд-парка.

Все пострадавшие были госпитализированы с серьезными ранениями, о характере травм не сообщается.

В полиции предположили, что наезд был совершен на синем BMW 330D. Машину нашли в районе Солфорда.

По подозрению в наезде также был арестован 21-летний мужчина.

Напомним, 24 апреля в Торонто белый фургон на скорости приблизительно 70 км/ч совершил наезд на толпу пешеходов, погибли 10 человек.

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