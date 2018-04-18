В Манчестере эвакуировали университет из-за неизвестных веществ

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Здание университета в центре Манчестера было эвакуировано
Фото: Olivia-Marie via Twitter

Здание университета в центре Манчестера было эвакуировано

В среду, 18 апреля, в Великобритании эвакуировали университет Манчестера из-за неустановленных веществ.

Как сообщает Manchester Evening News, в лаборатории Манчестерского института биотехнологии обнаружили "нестабильные химические вещества". Сотрудники учебного заведения сообщили, что вещества использовались при текущей работе.

"Около 2:15 в среду, 18 апреля, полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на Принцесс-стрит в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ", - сообщили правоохранители.

Власти подчеркнули, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, что 16 апреля в Манчестере в результате наезда автомобиля в толпу людей пострадали шесть человек.

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