В Манчестере эвакуировали университет из-за неизвестных веществ

В среду, 18 апреля, в Великобритании эвакуировали университет Манчестера из-за неустановленных веществ.

Как сообщает Manchester Evening News, в лаборатории Манчестерского института биотехнологии обнаружили "нестабильные химические вещества". Сотрудники учебного заведения сообщили, что вещества использовались при текущей работе.

"Около 2:15 в среду, 18 апреля, полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на Принцесс-стрит в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ", - сообщили правоохранители.

Власти подчеркнули, что инцидент не связан с терроризмом.

Just saw the emergency services leaving Manchester Institute of Biotechnology pic.twitter.com/bPbYOXbBXx