В Мали в результате нападения боевиков погибли более 40 человек

В течение двух дней погибли 43 человека, все они были туарегами (иллюстративное фото)

В Мали в результате нападения боевиков-исламистов погибли более 40 представителей народа туарегов, передает Reuters.

"Предполагаемые джихадисты убили более 40 туарегов в Мали", - говорится в сообщении.

Как передает AFP, в пятницу, 27 апреля, было совершено нападение, в котором погибли 30 человек. За день до этого боевики на мотоциклах убили 12 человек возле города Андерамбукане.

"В течение двух дней погибли 43 человека, все они были гражданскими лицами, проживающих в одной общине - в поселениях Аклаз и Авакасса", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мали в результате нападения боевиков на базу ООН погиб один миротворец, еще 10 получили ранения.