В Мали конвой ООН подорвался на мине, погибли четверо миротворцев

В цетре Мали конвой ООН подорвался на мине, в результате четверо миротворцев погибли и еще четверо были ранены, передает Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в республике, взрыв произошел в среду, 28 февраля, когда автомобильный конвой миротворческой миссии ООН в Западной Африке двигался по участку дороги между городами Бони и Дуэнц в районе города Мопти. Отмечается, что днем ранее на этом же участке в аналогичном инциденте были убиты шестеро солдат войск Мали.

В заявлении миссии ООН говорится, что организация усиливает присутствие в регионе, но сталкивается с сопротивлением боевиков, а также с региональными силовиками.

"Эти действия демонстрируют настроение боевиков продолжать беспорядки в регионе, но они никоим образом не влияют на решимость ООН выполнить свои обязательства", - сообщил представитель миссии в регионе.

Напомним, в Мали в результате взрыва погибли трое миротворцев ООН.