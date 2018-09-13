В Мали грузовик упал в реку, погибли по меньшей мере 20 человек

В центре Мали грузовик упал в реку, в результате чего погибли более 20 человек, сообщает Reuters.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером в регионе города Мопти в центральной части страны.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов.