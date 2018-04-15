В Мали боевики напали на миротворцев ООН: есть погибший, 10 ранены

Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН

В Мали в результате нападения боевиков на базу ООН погиб один миротворец, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщают на официальной Twitter-странице миротворческой операции ООН в Мали.

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было предпринято нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Состоялся обмен огнем. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - сообщили в миссии ООН.

В результате нападения погиб один миротворец и еще десять получили ранения.

По данным СМИ, боевики напали также на французскую военную базу, причем сделали это, переодевшись в миротворцев.

"Террористы, одетые в голубые каски на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - ссылается Reuters на заявление правительства Мали.

Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН. По состоянию на конец марта в этой стране погибли 162 миротворца, хотя миссия длится 5 лет.

Ранее сообщалось, что миротворческая миссия на Донбассе не должна быть похожа на форматы других миссий ООН.