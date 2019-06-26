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В аэропорту Малайзии задержали четырех граждан Индии с 14 килограммами метамфетамина и 5 тысячами черепах

Вчера, 11:00
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Unsplash/Mishu Vass

Стоимость черепах оценивается в $12,7 тысяч (иллюстративное изображение)

В Малайзии в аэропорту Куала-Лумпур задержали четырех граждан Индии и изъяли из их багажа более 14 килограммов наркотиков и более 5 тысяч черепах.

Об этом сообщает АР.

Отмечатся, что правоохранители обнаружили в багаже двух мужчин с 5255 красноухими черепахами, которые хранились в небольших багажных корзинах.

У мужчин не было разрешения на перевозку. Черепахи, стоимость которых оценивается в $12,7 тысяч, предназначались для продажи в Индии в качестве домашних животных.

Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы и штраф.

Красноухие черепахи — один из самых популярных в мире видов. Разрешения на их перевозку требуются, так как молодые черепахи могут переносить сальмонеллу.

Кроме того, у двух других граждан Индии также обнаружили 14,34 килограмма метамфетамина стоимостью $174 тысяч, спрятанные в специальных отсеках в коробках.

Мужчинам в возрасте 30 лет, которых подозревают в перевозке наркотиков, будет предъявлено обвинение. В случае вынесения приговора им грозит смертная казнь.

Теги:   Наркотики Индия Малайзия

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