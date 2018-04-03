В Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Действие закона распространяется также на жителей других стран

Действие закона распространяется также на жителей других стран

Парламнт Малайзии поддержал законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение фейковых новостей.

Руководство страны сообщает, что рассмотрением дел будет заниматься отдельный суд, передает Радио Свобода.

Максимальным наказанием за распространение неправдивой информации станет тюремное заключение сроком на шесть лет или 128 тысяч долларов штрафа.

Закон раскритиковала оппозиция. которая считает, что может пострадать свобода слова в стране.

Ранее сообщалось, что исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что фейковые новости распространяются в Twitter на 70% быстрее, чем настоящие.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове