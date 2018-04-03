В Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости

Действие закона распространяется также на жителей других стран

Парламнт Малайзии поддержал законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение фейковых новостей.

Руководство страны сообщает, что рассмотрением дел будет заниматься отдельный суд, передает Радио Свобода.

Максимальным наказанием за распространение неправдивой информации станет тюремное заключение сроком на шесть лет или 128 тысяч долларов штрафа.

Закон раскритиковала оппозиция. которая считает, что может пострадать свобода слова в стране.

Ранее сообщалось, что исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что фейковые новости распространяются в Twitter на 70% быстрее, чем настоящие.