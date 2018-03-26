В Малайзии предложили наказывать за публикацию фейковых новостей тюремными сроками

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак внес в парламент законопроект, согласно которому фейковые новости будут объявлены вне закона.
Кроме того, за публикацию неправдивых новостей предусмотрены штрафы и тюремные сроки до 10 лет заключения, сообщает Reuters.
Закон распространяется также на иностранные СМИ, которые будут публиковать неправдивые новости о жителях Малайзии, и социальные сети.
Оппозиция уже поставила под сомнение необходимость данного закона, заявив, что правительство и так обладает широкими полномочиями в отношении свободы слова и средств массовой информации.
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