В Малайзии предложили наказывать за публикацию фейковых новостей тюремными сроками

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В Малайзии за фейковые новости может грозить тюремный срок

В Малайзии за фейковые новости может грозить тюремный срок

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак внес в парламент законопроект, согласно которому фейковые новости будут объявлены вне закона.

Кроме того, за публикацию неправдивых новостей предусмотрены штрафы и тюремные сроки до 10 лет заключения, сообщает Reuters.

Закон распространяется также на иностранные СМИ, которые будут публиковать неправдивые новости о жителях Малайзии, и социальные сети.

Оппозиция уже поставила под сомнение необходимость данного закона, заявив, что правительство и так обладает широкими полномочиями в отношении свободы слова и средств массовой информации.

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