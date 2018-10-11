В Малайзии готовятся отменить смертную казнь

Правительство Малайзии подготовило законопроект об отмене смертной казни в стране.

Как сообщает Bloomberg, законопроект должны рассмотреть на ближайшем заседании парламента, предположительно на следующей неделе.

Документ предлагает отменить смертную казнь в Малайзии за все преступления, а также остановить все ожидаемые казни.

На данный момент в камерах смертников находятся около 1200 человек. Они осуждены за убийство, торговлю наркотиками и подготовку терактов.

В международной правозащитной организации Amnesty International отреагировали на инициативу малазийского правительства. Там призвали полностью отменить смертную казнь за все преступления "без каких-либо исключений".

Ранее Amnesty International назвала страны-лидеры по количеству смертных приговоров. В список попала и Малайзия, однако в отчете подчеркивалось, что в стране снижается количество казней. Правозащитники связали это с изменениями законодательства по борьбе с наркотиками, что также влияет на количество казней.