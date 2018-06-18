В Македонии вспыхнули протесты против переименования страны: есть пострадавшие и задержанные

Как минимум 10 человек пострадали в ходе протестов в столице Македонии

В столице Македонии Скопье 17 июня прошла массовая акция протеста, участники которой выступили против нового названия страны: Северная Республика Македония.

Как сообщает DW, в ходе акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще как минимум 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

В ходе протестов участники акции снесли ограждающие решетки возле здания парламента и начали забрасывать полицейских камнями и петардами.

В свою очередь, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Во время подписания соглашения в Греции начались столкновения демонстрантов с полицией.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.