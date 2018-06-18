18 июня 2018, понедельник

В Македонии возросло количество задержанных во время акции против изменения названия страны

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В Македонии во время протестов задержали 25 человек

В Македонии во время протестов задержали 25 человек

Во время протестов в столице Македонии, Скопье, были задержаны 25 участников акции против переименования страны на Северная Македония.

Такие данные привели в Министерстве внутренних дел Македонии, сообщает Радио Свобода.

По данным силовиков, у здания парламента некоторые демонстранты использовали взрывные устройства и снесли защитный забор, пытаясь попасть в парламент.

С целью предотвращения эскалации ситуации и вторжения в парламент, как объясняют в МВД, полиция использовала слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в Скопье 17 июня состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против нового названия страны: Северная Македония.

Во время акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

При подписании соглашения в Греции начались столкновения демонстрантов с полицией.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.

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