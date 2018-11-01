В Македонии суд решил заморозить имущество крупнейшей оппозиционной партии

В Македонии суд решил временно заморозить 69 объектов недвижимости во владении основной оппозиционной партии страны VMRO DPMNE.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Таким образом партия не сможет продать или сдать в аренду свое имущество до завершения расследования в деле о масштабном отмывании денег.

Решение суда объявили лишь спустя несколько дней после того, как председатель VMRO DPMNE Христиан Мицкоски заявил, что партия может продать или сдать в аренду свою дорогую штаб-квартиру в Скопье с целью оптимизации собственных расходов.

Расследование, в рамках которого принято решение, касается незаконного финансирования партии VMRO DPMNE в период с 2009 до 2015 гг. Речь идет о сумме 4,9 миллиона евро.

Под следствием находятся 14 подозреваемых, среди них и один из лидеров VMRO DPMNE экс-премьер-министр Македонии Никола Груевский.