В Македонии прошел многотысячный протест из-за переименования страны

В столице Македонии Скопье прошел многотысячный протест, организованный правой оппозицией, в котором приняли участие недовольные попытками изменения названия страны для урегулирования конфликта с Грецией. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что протестующие собрались перед правительственным зданием с флагами Македонии и оппозиционной партии Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия македонского национального единства.

Лидер партии Христиан Микоски пообещал, что ВМРО-ДПМНЕ не будет поддерживать изменения в Конституции относительно переименования страны.

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Напомним, после объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония относительно Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

Рассмотрение этого спора даст толчок перспективам Македонии к вступлению в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденского Македония.

Ранее сообщалось, что в марте в столице Македонии Скопье тысячи людей вышли на акцию протеста против возможного изменения названия страны.