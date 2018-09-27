В Македонии обнаружили махинации, направленные на провал референдума по изменению названия страны

В Македонии обнаружили попытки снизить активность избирателей на предстоящем референдуме

Трансатлантическая комиссия по честным выборам обнаружила активные попытки снизить явку избирателей на референдуме по изменению названия страны, который состоится 30 сентября.

По данным организации, действия были направлены на провал референдума, который будет признан действительным только в случае явки менее 50% избирателей, сообщает Радио Свобода.

При этом комиссия заявляет, что пока не смогла установить, откуда происходят попытки вмешаться в македонский референдум.

В комиссии также отметили, что в последние 50 дней в соцсетях обнаружили стремительный рост количества публикаций и распространений в поддержку бойкота референдума.

Напомним, 30 сентября в Македонии состоится референдум по изменению названия страны.

На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

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В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.

25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.

Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".