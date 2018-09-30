В Македонии начался референдум по изменению названия с целью вступления страны в ЕС и НАТО

В Македонии в воскресенье начался референдум по изменению названия страны на "Республику Северная Македония". В случае положительного результата откроется путь страны к евроатлантической интеграции. По данным соцопросов, изменение названия поддерживают 57 процентов граждан.

Об этом сообщает DW.

Вопрос в бюллетенях сформулирован как "Вы поддерживаете вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?". Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которая предусматривает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Чтобы результаты референдума имели силу, явка избирателей должна превысить 50%. Именно поэтому противники переименования бойкотируют голосование. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия Объединенная Македония. Референдум бойкотирует и президент Герге Иванов, который не голосует из-за сопротивления планам правительства во главе с Зораном Заевым.

Кроме того, в неуспешности референдума заинтересована Россия, которую обвиняют в провокациях в соцсетях.

Референдум имеет консультативный характер. Чтобы внести изменения в Конституцию, парламент должен провести голосование. Итоговое решение должно быть одобрено двумя третями депутатских голосов.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о вступлении Македонии в НАТО и Европейский Союз. Спор стран относительно названия продолжался с 1990-х годов.